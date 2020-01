POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 30.12.19-01.01.20

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnung

Tatort: Schortens, Sillenstede, Mühlenstraße Tatzeit: Sonntag, 29.12.2019, zw. 14:30 - 19:40 Uhr

Als eine 31-Jährige versuchte, ihre Wohnungseingangstür mit dem Schlüssel zu öffnen, bemerkte Sie einen abgebrochenen Schlüssel im Schließzylinder und anschließend, dass ihr Schlafzimmerfenster offen stand. Die herbeigerufenen Polizeibeamten zogen den abgebrochenen Schlüssel aus dem Zylinder und betraten die Wohnung mit der Geschädigten. Hier wurde festgestellt, dass das Schlafzimmerfenster von außen aus dem Rahmen gedrückt wurde und ein Täter so in die Wohnung gelangte. Offensichtlich wurde aber nichts durchwühlt und entwendet. Zeugen, die eine verdächtige Person in dem Tatzeitraum in der Mühlenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever, 04461-9211-0, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch auf Betriebsgelände des OOWV

Tatort: Schortens, Nordfrost-Ring Tatzeit: in der Nacht zu Sylvester

In der Nacht zu Silvester flexten unbekannte Täter die Kette des Vorhängeschlosses eines Bauzaunes im Nordfrost-Ring in Schortens auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht festgestellt werden.

§ 24a StVG - 0,5 Promille Grenze

Am Neujahrsmorgen, gg. 04:50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die Rosenstraße in Jever, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Kontrolle ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,36 mg/l

Brand einer Hecke

In Schortens, in der Steinseifersdorfer Straße, gerät am frühen Silvesterabend eine Hecke durch unsachgemäße Handhabung eines Feuerwerkskörpers in Brand. Die alarmierte Feuerwehr aus Accum löschte den Brand.

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Tatort: Schortens, Feldhauser Straße Tatzeit: Montag, 30.12., 11:30 Uhr - 31.12., 11:30 Uhr

Während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Hauseigentümer hebelte ein unbekannter Täter die rückwärtige Terrassentür auf und gelangte so in das EFH. Hier durchsuchte er diverse Räume und Schränke und entwendete vermutlich Schmuck. Anwohner, die in dem o.g. Zeitraum eine verdächtige Person im Bereich der Feldhauser Straße gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever, 04461-9211-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

In dem Tatzeitraum von Montag, 30.12.19, 20:30 - Dienstag, 31.12.19, 14:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen Außenspiegel, vermutlich durch einen gezielten Fußtritt, von einem grauen VW Passat, der auf dem Alten Markt abgestellt war.

Silvesternacht

Das Polizeikommissariat Jever berichtet von einer weitestgehend ruhigen Silvesternacht. Unfälle mit Feuerwerkskörpern wurden nicht angezeigt. Insgesamt wurde, im Vergleich zu den Vorjahren, festgestellt, dass, sowohl am Silvestertag, als auch in der Nacht, erheblich weniger Feuerwerkskörper abgebrannt wurden.

