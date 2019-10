Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Wagen touchiert - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Dienstagvormittag touchierte ein dunkler Kombi mit Lippe Kennzeichen den Wagen einer 44-Jährigen. Die Fahrerin war auf dem Entruper Weg aus Entrup kommend unterwegs, als sie sich an der Kreuzung Entruper Weg/Gosbrede/Richard-Wagner-Straße auf den Linksabbiegerstreifen einordnete. Bei der Annäherung an die Kreuzung scherte der Kombi von der zweiten Spur aus, streifte ihren VW und fuhr daraufhin weiter. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den dunklen Kombi nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der 05222 / 98180 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell