Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven für den 31.12./01.01.2020

Wilhelmshaven (ots)

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, vier Polizisten verletzt, Einsatz von Pfefferspray, Schlagstock und Diensthund Gegen 00:20 Uhr fiel einer Funkstreife der Diensthundeführergruppe Wilhelmshaven in der Gökerstraße in Wilhelmshaven auf, wie eine männliche Person vor einem dortigen Lokal mit einer Schusswaffe eine weibliche Person bedrohte. Der Aufforderung, die Waffe auf den Boden zu legen, kam der Mann auch zunächst nach. Aus dem Lokal heraus bildete sich aber sofort eine Menschenmenge, die die Polizeibeamten bedrängte. Die Kollegen konnten erkennen, wie eine weitere Person eine andere abseits abgelegte Schusswaffe versuchte aufzunehmen. Inzwischen trafen weitere Funkstreifenwagen am Einsatzort ein. Der mehrmaligen Aufforderung zurück in das Lokal zu gehen, kam die Menge jedoch nicht nach, sondern bedrängten weiterhin die eingesetzten Polizeibeamten, um sie an der Durchsetzung weiterer Maßnahmen zu behindern. Auch die Androhung von Pfeffersprayeinsatz sowie weiterer Zwangsmassnahmen blieben zunächst erfolglos. Letztendlich musste sowohl Pfefferspray als auch der Schlagstock eingesetzt werden. Ein Polizeibeamter wurde dabei von hinten angegriffen, der Angreifer konnte aber daraufhin zu Boden gebracht werden. Nur mit Hilfe der Diensthunde konnte die Menschenmenge zurückgedrängt werden. Bei diesem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte an der Hand verletzt, zwei weitere Beamte durch den Pfeffersprayeinsatz. Beide Beschuldigte (der Bedroher und der Angreifer) wurden in Gewahrsam genommen. Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Widerstand gg. Polizeibeamte, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte wurden eingeleitet. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach einer gemeldeten häuslichen Gewalt, Opfer solidarisiert sich mit dem Beschuldigten, Zwei Polizisten verletzt Eine Funkstreife wurde gegen 02:10 Uhr in die Friedrikenstraße in Wilhelmshaven zu einer häuslichen Gewalt gerufen. Die eingesetzten Polizeibeamten sahen, wie ein Mann auf eine am Boden liegende Frau einschlug. Der Beschuldigte wurde sofort vom Opfer weggezogen und sollte mittels Handfesseln fixiert werden. Das weibliche Opfer schlug daraufhin aber mit einer Spraydose auf den Hinterkopf des Polizeibeamten ein. Eine weitere Funkstreife traf inzwischen ein. In der Wohnung befanden sich zudem ein Rottweiler und ein Mischlingshund. Ein Kollege wurde vom Mischlingshund in den Oberarm gebissen. Beide Hunde konnten schließlich nur mittels Pfefferspray in Schach gehalten werden. Glücklicherweise ging der Biss nicht durch die getragene Lederjacke des Polizeibeamten. Dieser erlitt aber ein schmerzhaftes Hämatom am Oberarm. Das Pärchen stand unter Alkoholeinfluss und durfte die Nacht über ebenfalls in Polizeigewahrsam verbringen. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Nachdem ein 17-Jähriger am Silvesterabend gegen 23:00 Uhr die Polizei gerufen hatte, weil er angeblich mit Raketen und Pistolen beschossen worden sei, wurden die eintreffenden Polizeibeamten zunächst beleidigt und anschließend grundlos angegriffen. Die Polizeibeamten konnten sich diesem Angriff erwehren und den Angreifer mit zur Dienststelle nehmen. Auf der Wache entschloss er sich, erneut die Kollegen anzugreifen. Aufgrund seines Alters und seiner Alkoholisierung wurde er dem Klinikum zugeführt. Ein Erziehungsberechtigter wurde darüber in Kenntnis gesetzt. Strandkorb gerät in Brand Ein vor einem Hotel in der Flutstraße in Wilhelmshaven befindlicher Strandkorb gerät durch Funkenflug einer abgefeuerten Feuerwerksbatterie kurz nach Mitternacht in Vollbrand. Strandkorb kann mittels eines Feuerlöschers durch einen Hotelgast gelöscht werden. Die hinzugerufene Berufsfeuerwehr löschte ebenfalls vorsichtshalber den Strandkorb nochmals ab. Hinweise auf den oder die Verursacher werden nicht erlangt. Trunkenheit im Straßenverkehr Noch im alten Jahr musste ein 29 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters seinen Führerschein abgeben, weil er unter Alkoholeinfluss durch die Innenstadt fuhr. In der Weserstraße wurde er gg. 23:00 Uhr kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Um 00:45 Uhr wurde in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven ein 55 Jahre alter Autofahrer kontrolliert. Auch er durfte seinen Führerschein abgeben, weil sein Alkoholtest zu einer Atemalkoholkonzentration von 2,19 Promille führte.

