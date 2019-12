POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven vom 30.12.-31.12.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Auffälliges Fahrverhalten im Stadtgebiet

In der Nacht vom 30. auf den 31.12.2019 wird im Stadtgebiet Wilhelmshaven ein Pkw aus dem Landkreis Wittmund mit auffälligem Fahrverhalten festgestellt, als dieser Polizeibeamte während einer Verkehrskontrolle sowie einen zivilen Funkstreifenwagen passiert. In der Folge kann das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgrund des Fahrverhaltens wird vermutet, dass der Fahrzeugführer dieses verkehrsgefährdende Verhalten bereits im Vornherein gezeigt hat und gegebenenfalls Personen oder Sachen gefährdet hat. Daher werden Zeugen gebeten, die in der besagten Nacht das Fahrverhalten des schwarzen VW Passat beobachten konnten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

