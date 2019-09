Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - illegale Entsorgung von Bauschutt

57537 Wissen, Hagdorn (ots)

Unbekannte legten illegal in der Zeit vor dem 18.09.2019, 11:30 Uhr, ca. zwei Kubikmeter Bauschutt in einem Waldstück in der Gemarkung Hagdorn ab. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

