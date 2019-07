Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahndung nach Diebstahl von Kosmetika

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Die Staatsanwaltschaft Bückeburg bittet nach einem besonders schweren Fall eines Diebstahls um öffentliche Fahndung nach einer männlichen Person. Die Videoaufzeichnungen eines örtlichen Drogeriemarktes sollen bei der Fahndung helfen. Die Person hat am 19.02.2019, gegen 16:45 Uhr Kosmetikartikel im Wert von 927,34 Euro gestohlen. Bei seinem Diebeszug durch das Geschäft nahm er sich einen Einkaufskorb und ging in die Kosmetikabteilung, dort füllte er den Korb und ging von dort in einen anderen Gang des Geschäftes und versteckte dort dann die Gegenstände in seiner Jacke und verließ das Geschäft durch den Haupteingang. Die Art und Weise, wie der Täter gehandelt hat, weißt auf einen professionellen Täter hin. Weiterhin ist davon auszugehen, dass der Täter überregional tätig ist und auch in anderen Geschäften Diebstähle begeht. Die Polizei Bad Nenndorf nimmt Hinweise zur Person unter 05723-94610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell