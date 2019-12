Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Schortens - Täter schaltete Licht ein, entwendete jedoch offenbar nichts - Polizei bittet zur Aufklärung um Zeugenhinweise

Schortens (ots)

Am Sonntag, 29.12.2019, wurde in der Zeit zwischen 14.30 und 19.40 Uhr in eine Wohnung in der Mühlenstraße, die rückwärtig zur dortigen Gaststätte liegt, eingebrochen. Nachdem der Täter zunächst an der Wohnungstür manipulierte, wurde anschließend ein Fenster gewaltsam geöffnet.

In den Räumlichkeiten wurde sogar das Licht eingeschaltet, nach jetzigen Erkenntnissen jedoch nichts entwendet.

Da das Einschalten des Lichts in der Dämmerung aufgefallen sein müsste, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, denen am Sonntag in dem Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 zu melden.

