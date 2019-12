Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachträgliche Pressemeldungen für das Wochenende für den Bereich Jever vom 27.-29.12.2019

Jever (ots)

Verkehrsunfallflucht in Sande

Am Samstag befuhr ein 26-Jähriger gegen 18:20 Uhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung NWK Sanderbusch. Der spätere Unfallflüchtige fuhr in entgegengesetzter Richtung an einem geparkten Pkw vorbei.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der vorfahrtberechtige 26-Jährige nach rechts ausweichen. Dabei streifte er einen geparkten Pkw.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall in Sande

Am Samstagvormittag befuhr eine 76-Jährige gegen 11:35 Uhr mit ihrem Pkw die Straße Am Bulsterdeich in Fahrtrichtung Hauptstraße.

An der Kreuzung Arngaststraße / Bachstraße missachtete sie die Vorfahrtregel "Rechts vor links" und übersah eine 87-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Fahrradfahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach ersten Ermittlungen fuhr die 76-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit in einer 30er - Zone in den Kreuzungsbereich ein.

Gegen die 76-Jährige leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein, die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall in Jever - eine Person leicht verletzt

In der Nacht zum Samstag befuhr ein 20-Jähriger um kurz nach Mitternacht mit seinem Pkw die Straße Am Leeghamm in südliche Richtung und beabsichtigte, an der nächsten Kreuzung nach links abzubiegen.

Dabei geriet der Pkw ins Schleudern und prallte gegen einen Zaun. Eine 19-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

Tageswohnungseinbruch in Sande - Täter schlug das Fenster ein

Am Samstag schlug ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 14:15 - 17:30 Uhr mit einem Klinkerstein das Küchenfenster ein, entriegelte das Fenster und stieg so in ein Einfamilienhaus im Ernst-Reuter-Ring ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand schlug eine installierte Alarmanlage offensichtlich an und veranlasste den Täter, ohne etwas entwendet zu haben, die Örtlichkeit auf gleichem Wege wieder zu verlassen.

Zeugen, die an dem Nachmittag eine verdächtige Person gesehen oder das Klirren gehört haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in ein Schuhgeschäft und in eine Boutique in Jever

In der Nacht zum Samstag brach ein unbekannter Täter bzw. unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft in der Straße "Alter Markt" in Jever ein, indem er von der Straße Von-Thünen-Ufer aus zwei Vorhängeschlösser einer Gittertür zerstörte und anschließend eine dahinter befindliche Tür aufhebelte. Der Täter begab sich in das Objekt und entwendete Münzgeld, Münzgeldrollen sowie Kleingeld aus einer Spardose.

Gegen Mitternacht fiel einem aufmerksamen Spaziergänger in der Fußgängerzone das Leuchten zweier Taschenlampen in einem Modegeschäft auf, soo dass dieser daraufhin sofort die Polizei alarmierte und versteckt am Einsatzort verblieb.

Die nur ein paar Minuten später eintreffenden Funkstreifenwagen stellten eine offenstehende Eingangstür im rückwärtigen Bereich des Modegeschäftes zur Straße "Von-Thünen-Ufer" hin fest und begaben sich in das Objekt, wo jedoch keine Täter mehr angetroffen werden konnten. Offensichtlich wurde nach Bargeld gesucht, da am Tatort eine offenstehende Geldkassette gefunden wurde.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass der Einbruch in das Schuhgeschäft und in der Boutique durch ein und dieselben Täter begangen wurden.

Zeugen, die in der Neue Straße sowie der Straße Von-Thünen-Ufer verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Feuerwerkskörper aus Container entwendet

In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter einen im Außenlager eines Schnäppchenmarktes, Im Gewerbegebiet, stehenden Container auf, indem sie zwei Vorhängeschlösser entfernten. Anschließend öffneten sie den Container und entwendeten große Mengen an Feuerwerkskörpern. Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Parkplatz bzw. dem Außengelände (Lagerplatz) gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Motorrollers in Jever - 2o-minütiger Tatzeitraum

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitagabend, in der Zeit von 18:20 - 19:40 Uhr einen unverschlossenen Motorroller mit steckendem Zündschlüssel und angehängtem Helm, der vor einem Imbiss in der Mühlenstraße / Grashausweg abgestellt war. Ca. eine Stunde später fand der Geschädigte seinen Roller unbeschädigt unweit des Tatortes, wieder, der Zündschlüssel sowie der Helm fehlten.

Ein derzeit unbekannter Zeuge hat dem Geschädigten mitgeteilt, dass er gesehen habe, wie eine Person den Roller wegschob.

Die Polizei Jever bittet den Zeugen darum, sich mit der Polizei in Jever unter der Nummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

