Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Am Samstagmittag ist ein unbekannter Autofahrer/ eine unbekannte Autofahrerin an ein ordnungsgemäß in einer Parklücke geparktes Fahrzeug gefahren. Der Unfall ereignete sich in den Mittagsstunden auf dem Aldi-Parkplatz in Lauterecken. Die Eigentümerin des geparkten Fahrzeuges wurde nach ihrem Einkauf von einer weiteren Person auf den Schaden an ihrem PKW aufmerksam gemacht. Der Unfallverursacher/ die Unfallverursacherin entfernte sich augenscheinlich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Falls Sie im vorliegenden Fall Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06382 9110 an die Polizeiinspektion Lauterecken.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell