Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Breitenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Donnerstag den 04.10.2019 auf Freitag den 05.10.2019 durch Aufhebeln eines Fensters in den Innenraum einer Gaststätte in der Straße "Auf dem Wilcher" in Breitenbach. Im Innenraum erbeuteten die Täter Spirituosen und eine Kleingeldkasse. Die exakte Schadenshöhe ist noch nicht abschließend geklärt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

