Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliches Diebestrio festgenommen (Kirchheim/Teck)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Kirchheim/Teck (ES): Zwei Männer im Alter von 36 und 46 Jahren sowie eine 52-jährige Frau sind am Dienstagabend nach dem Diebstahl von mehreren Packungen Tabak in Kirchheim festgenommen worden. Die beiden männlichen Tatverdächtigen, denen außerdem zwei Diebstahlsdelikte am Dienstag und Donnerstag vergangener Woche zur Last gelegt werden, befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Das Trio, das sich kurz vor 21 Uhr in einem Supermarkt in der Stuttgarter Straße aufgehalten hatte, soll den derzeitigen Ermittlungen zufolge mehrere Packungen Tabak aus einem Regal genommen und die Waren anschließend in mitgeführte Taschen gesteckt haben. Als die Warensicherung beim Passieren des Kassenbereichs auslöste, stellten Mitarbeiter des Supermarkts in den Taschen der Frau sowie des 46-Jährigen über zwei Dutzend Packungen Tabak fest. Alle drei Tatverdächtigen wurden daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen.

Den beiden Männern wird zudem vorgeworfen, am Donnerstagabend im selben Supermarkt ein Paar Schuhe entwendet zu haben. Als der 46-Jährige daraufhin von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes festgehalten worden war, soll er diesem eine volle Bierdose gegen den Kopf geworfen haben. Der 44 Jahre alte Mann hatte dadurch eine Verletzung erlitten, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.

Bereits zwei Tage zuvor, am 24.09.2019, waren die Beschuldigten, zusammen mit der 52-Jährigen, ebenfalls bei einem Diebstahl aufgefallen. Dem Trio wird vorgeworfen, in diesem Fall aus einem Sportgeschäft in der Dettinger Straße Bekleidung im Wert von rund 200 Euro gestohlen zu haben.

Die beiden slowakischen Staatsangehörigen, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwochmittag beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Ihre 52-jährige, mutmaßliche Komplizin befindet sich bis auf Weiteres auf freiem Fuß. (mr)

