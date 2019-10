Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kinder nicht angeschnallt; Fahrzeugbrand; Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt; Einbruch in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Betrunken durch die Gartenmauer

Ganz erheblich betrunken war ein 42-Jähriger, der am Dienstagabend in der Christophstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann wollte gegen 18.45 Uhr mit seinem Audi A8 aus einer Hofeinfahrt ausparken. Dabei touchierte er einen am Straßenrand geparkten Audi A4, fuhr anschließend aber weiter, um nach links in die Christophstraße einzubiegen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine massive Gartenmauer und kam erst im Vorgarten zum Stehen. Der 47-Jährige, der nicht angegurtet war, erlitt bei der Kollision erhebliche Gesichtsverletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem stellten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Sein völlig demolierter Audi wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden fiel mit etwa 60.000 Euro beträchtlich aus. (cw)

Bad Urach (RT): Kleine Kinder nicht angeschnallt

Ihren Augen nicht getraut hat am Dienstagnachmittag eine Streife des Polizeireviers Metzingen. Die beiden Polizeibeamten hielten kurz nach 15.30 Uhr den Ford Fiesta eines 40-Jährigen in der Stuttgarter Straße an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass nicht nur seine beiden Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren ungesichert und nicht im vorgeschriebenen Kindersitz auf der Rückbank des Autos saßen. Zudem war deren Rückenlehne aufgrund der Ladung im Kofferraum nicht eingerastet. Dem verantwortungslosen Fahrer wurde die Weiterfahrt mit den Kleinen untersagt. (ms)

Pfullingen (RT): Pkw in Flammen aufgegangen

Ein Renault Clio ist am späten Dienstagabend in der Klosterstraße lichterloh in Flammen aufgegangen. Gegen 23 Uhr vernahm der 21 Jahre alte Fahrer seltsamen Geruch in seinem Wagen und hielt an. Daraufhin bemerkte er das Feuer im Motorraum. Auch zwei in einem Fahrzeug entgegenkommenden Zeugen war der Brand aufgefallen, weshalb sie den 21-Jährigen mittels Lichthupe warnten. Durch die alarmierte Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden, dennoch entstand am Clio wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. (mr)

Esslingen (ES): Mutmaßlicher Einbrecher geschnappt

Wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Oberesslingen gegen einen 28-Jährigen, der am frühen Mittwochmorgen nach dem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Kirchackerstraße vorläufig festgenommen wurde. Gegen 4.15 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie zwei Unbekannte die Eingangstüre des Getränkemarkts aufhebelten. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen konnte der 28-Jährige in unmittelbarer Tatortnähe samt Diebesgut und Einbruchswerkzeug gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der geständige Beschuldigte wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an. (cw)

Nürtingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Dienstagabend eine Frau leicht verletzt worden. Kurz vor 19.30 Uhr war eine 47-jährige Skoda-Fahrerin auf der B 313 im Kolonnenverkehr in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Zizishausen fuhr sie wohl infolge Unachtsamkeit auf einen bereits zum Stehen gekommenen Hyundai auf und schob diesen noch ins Heck eines Audi. Die Unfallverursacherin, die sich beim Aufprall leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch der Hyundai wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.500 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Biker bei Unfall schwer verletzt

Aufgrund eines auf die Fahrbahn laufenden Kindes hat sich am Dienstagabend auf der B 313, Höhe Zizishausen, ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignet. Ein Fünfjähriger wollte zusammen mit seiner Mutter gegen 18.15 Uhr die Bundesstraße von Oberensingen kommend zu Fuß überqueren. Sie benutzten jedoch nicht die nahegelegene Fußgängerampel. Da es im dortigen Baustellenbereich in Fahrtrichtung Nürtingen zu einem Rückstau gekommen war, liefen die beiden Personen zwischen den haltenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn. Während die Frau wohl zunächst stehen blieb, ging der Junge weiter in Richtung Gegenfahrspur und konnte von seiner Mutter offenbar im letzten Moment zurückgezogen werden. Ein in Richtung Plochingen fahrenden, 39 Jahre alter Lenker eines Skoda leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem Kind zu verhindern. Daraufhin prallte ein 60-jähriger Biker mit seiner Triumph ins Heck des Skoda und stürzte anschließend auf den Asphalt. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel hat eine 56-jährige Pkw-Lenkerin am Mittwochmorgen, gegen 6.45 Uhr, auf der B 313 einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und hatte vor der Rot zeigenden Ampel auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße auf der Wörthbrücke angehalten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr sie wie der Fahrer eines auf der rechten Spur neben ihr stehenden Lkw an. Beim Versuch, vor dem Lkw auf die rechte Spur zu wechseln, hielt die 56-Jährige den zum Einscheren erforderlichen Abstand nicht ein, weshalb es zur Kollision mit dem Lkw kam. Dabei wurde der Hyundai seitlich gedreht und noch ein Stück vor dem Lkw hergeschoben, bevor die Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte 7.000 Euro betragen. Verletzt wurde niemand. (ak)

Deizisau (ES): Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der B 10

Ein Schaden in Höhe von etwas mehr als 10.000 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen auf der B 10 in Richtung Göppingen entstanden. Ein 57-jähriger VW-Lenker und ein 30-jähriger Renault-Fahrer mussten um 16.40 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße auf Höhe Deizisau verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende, 26 Jahre alte VW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und schob mit ihrem Polo die beiden Pkw zusammen. Ein hinter der Frau fahrender, 60-jähriger Audi-Lenker sah den Unfall und bremste ab. Im Rückspiegel erkannte er jedoch, dass es dem 26 Jahre alten Hintermann nicht mehr reichen würde, mit seinem BMW abzubremsen. Trotz eines Ausweichmanövers des 60-Jährigen nach rechts kam es zum Streifkontakt zwischen dem Audi und dem BMW. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Sie benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Verkehrsunfalls und der Bergung des Fahrzeugs kam es im Feierabendverkehr zu einem kilometerlangen Rückstau. (ms)

Tübingen (TÜ): Ungebremst aufgefahren

Ungebremst ist ein 39-jähriger VW-Fahrer am Dienstagmittag auf der Reutlinger Straße in das Heck eines Ford Fiesta gekracht. Der 39-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit seinem VW T5 auf der Reutlinger Straße in Richtung Reutlingen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Schweickhardtstraße erkannte er zu spät, dass der Verkehr ins Stocken kam und die 55-jährige Ford Fiesta-Fahrerin vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr ungebremst mit seinem VW-Bus auf das Heck des Fiesta auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford über die gesamte Kreuzung geschoben. Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (jl)

Rottenburg (TÜ): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Einbrecher hat am Dienstagmittag in einem Wohnhaus im Elsterweg in Kiebingen sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen zwölf Uhr und 14 Uhr drang der Unbekannte auf noch nicht geklärte Art und Weise ins Innere des Gebäudes ein. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten nahm er eine Herren Armbanduhr mit. Über weiteres Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker übernahmen die Spurensicherung. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801-0 erbeten. (ms)

