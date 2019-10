Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zu schnell und unter Drogen; Heftig aufgefahren; Einbruch in Jugendclub; Verletzter Motorradfahrer

Reutlingen (ots)

Metzingen-Neuhausen (RT): Zu schnell und unter Drogen

Ganz erheblich zu schnell und Drogeneinfluss war eine 19-Jährige unterwegs, die am späten Montagabend an der Einmündung Haldenweg / Albstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Fahranfängerin befuhr gegen 23.50 Uhr mit ihrem Seat den Haldenweg abwärts und wollte an der Einmündung nach links in die Albstraße einbiegen. Weil sie aber viel zu schnell fuhr, kam sie beim Abbiegen ins Schleudern, raste geradeaus weiter durch eine Gartenanlage, bevor sie etwa 50 Meter weiter mit ihrem Wagen gegen eine Garagenmauer knallte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings ergaben sich bei der Unfallaufnahme Hinweise, dass die Heranwachsende unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand, weshalb ihr im Anschluss eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Westbahnhofstraße ereignet hat. Ein 50-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Skoda auf der Westbahnhofstraße in Richtung Rheinlandstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass auf Höhe der Hermann-Hepper-Halle der Verkehr ins Stocken kam und ein 19-jähriger VW Polo-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er mit seinem Skoda ins Heck des Polo. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo noch auf einen davor stehenden Ford Fiesta aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Der Skoda war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Einbruch in Jugendclub

In einen Jugendclub in Kusterdingen ist in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, selbe Uhrzeit, eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Täter in das Gebäude in der Jahnstraße. Im Inneren wurden mehrere Behältnisse geöffnet. Ersten Erkenntnissen musste der Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. Der Schaden an dem Fenster wird auf 300 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall auf Parkplatz

Ein Motorradfahrer hat sich am Montagnachmittag leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf einem größeren Parkplatz in Derendingen zugezogen. Kurz vor 15 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad der Marke Simson S51 auf dem Hauptverbindungsweg des Parkplatzes in Richtung Raichbergstraße unterwegs. Ein 20-Jähriger bog von einem Seitenweg nach links auf den Hauptverbindungsweg ab und missachtete die Vorfahrt des Zweirad-Lenkers. Der 17-Jährige prallte mit seiner Maschine gegen das linke Hinterrad des Pkw und stürzte zu Boden. Glücklicherweise benötigte er keinen Rettungsdienst. Die Tübinger Verkehrspolizei überprüft neben der Vorfahrtsverletzung des Autofahrers, ob der Jugendliche eventuell zu schnell auf dem Parkplatz unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. (ms)

