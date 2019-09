Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand in Firma; Verpuffung in Wohnhaus; Sturmschaden; Handfester Streit

Reutlingen (ots)

Gegenverkehr übersehen

Schwer verletzt wurde ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag an der Einmündung Storlachstraße / Föhrstraße. Der Jugendliche war gegen 15 Uhr mit seinem Bike auf der Storlachstraße aus Richtung Sondelfinger Straße herkommend unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Föhrstraße einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 1er BMW. Dessen 29 Jahre alter Fahrer versuchte noch, durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem kam im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb, musste der 16-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Owen (ES): Brand in Firma

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes in einer Firma in der Straße In der Braike am späten Sonntagabend. Ein Mitarbeiter bemerkte gegen 22.10 Uhr einen Defekt an der Klimaanlage und kurz darauf Brandgeruch in der Produktionshalle. Bei der Suche nach der Ursache entdeckte er, dass der Klimaschrank der Anlage in Flammen stand, alarmierte die Feuerwehr und begann mit Löscharbeiten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten anrückte, belüftete anschließend die Produktionsräume. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Drei nach derzeitigen Erkenntnissen leicht Verletzte, fünf beschädigte Autos und ein Sachschaden von knapp 21.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der B 313 in Nürtingen ereignet hat. Ein 21-Jähriger war gegen 18.45 Uhr mit seinem Fiat Panda auf der linken der beiden Fahrspuren von Wendlingen in Richtung Nürtingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 70 Jahre alter Fahrer mit seinem Mercedes die Warnblinkanlage einschaltete und verkehrsbedingt bremsen musste, weil sich vor der Ampel an der Kreuzung zur K 1220/Bunsenstraße der Verkehr zurückstaute. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er mit seinem Fiat ins Heck des Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Panda nach rechts abgewiesen, touchiere einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW Touran eines 48-Jährigen, bevor er wieder auf die linke Spur zurückgeworfen wurde und dort gegen einen wartenden Peugeot knallte. Dieser wurde durch den Aufprall seitlich gegen die Leitplanken und nach vorne auf einen davor stehenden Isuzu geschoben. Der nichtangegurtete Unfallverursacher und seine ebenfalls nicht angeschnallte 18-jährige Beifahrerin sowie der Mercedes-Fahrer mussten nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fiat Panda, der Mercedes und der Peugeot waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. (cw)

Nürtingen (ES): Verpuffung im Ölofen

Starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus hat am Sonntagmorgen in der Duttenhoferstraße für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. In einem der Ölöfen war es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Owen (ES): Pedelec mit Pedelec kollidiert

Bei der leichten Kollision zweier Pedelec ist am Sonntagmittag eine 79-Jährige zu Fall gekommen und dabei schwer verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr befuhr die Seniorin den Radweg zwischen der Schleifmühlestraße und der Straße In der Braike. Vor ihr fuhr, ebenfalls auf einem Pedelec, ein 80 Jahre alter Mann. Im Bereich einer Weggabelung wollte die 79-Jährige überholen und touchierte dabei mit ihrem Vorderrad das Hinterrad des 80-Jährigen. Anschließend verlor sie das Gleichgewicht, kam zu Fall und verletzte sich schwer am Arm. Ein Rettungswagen brachte die Gestürzte ins Krankenhaus. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Mehrere Pkw bei Sturm beschädigt

Ein Sturmschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro ist am Sonntagabend in der Kirchheimer Zementstraße entstanden. Aufgrund des starken Windes fielen dort von einem Flachdach, auf dem zurzeit eine Baustelle eingerichtet ist, mehrere Teile der Absperrung auf darunter geparkte Fahrzeuge. Insgesamt wurden dabei sechs Pkw beschädigt. Die Sicherung des restlichen Absperrmaterials erfolgte durch die Feuerwehr. (mr)

Tübingen (TÜ): Zwei Personen bei Auseinandersetzung verletzt

Zwei Personen haben sich bei einer heftigen Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Tübinger Innenstadt verletzt. Eine 21-Jährige verließ mit ihrer Freundin gegen fünf Uhr eine Diskothek in der Reutlinger Straße. Mehrere flüchtig bekannte Männer aus der Disco begleiteten die beiden jungen Frauen auf dem Weg zum Bahnhof. Im Bereich der Blauen Brücke begegnete die Gruppe mit den Frauen vor einem Schnellimbiss einer Gruppe junger Männer. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die Gruppierungen in einen zunächst verbal ausgetragenen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte jedoch und ein 20-Jähriger warf eine Bierflasche in Richtung seiner Kontrahenten. Ein noch unbekannter Täter schlug daraufhin dem Werfer ebenfalls mit einer Bierflasche auf den Kopf. Außer einer Beule zog er sich durch die zerschlagene Flasche Schnittverletzungen an der Hand zu. Die 21-Jährige versuchte die Männer zu trennen und zog sich hierbei ebenfalls Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort konnte der bislang unbekannte Schläger flüchten. Die beiden Verletzten mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und dem Unbekannten aufgenommen. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Nach Kontakt mit Bordstein gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 39-Jähriger am Sonntagabend beim Sturz von seinem Fahrrad zugezogen. Der Mann fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Pedelec die Bahnhofstraße stadteinwärts entlang und geriet dabei mit den Rädern gegen den Bordstein. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Zweirad und stürzte zu Boden. Unter notärztlicher Begleitung wurde der 39-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Inline-Skaterin gegen Motorroller geprallt

Beim Zusammenstoß mit einem Motorroller am Sonntagmittag hat eine 53-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Die Inline-Skaterin war gegen 13.15 Uhr auf der abschüssigen Aiblestraße in Richtung Hirschstraße unterwegs. Auf Höhe der Jahnstraße erkannte sie einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Rollerfahrer zu spät und prallte gegen das Heck des Zweirads. In der Folge fiel die Frau rücklings zu Boden. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (mr)

