POL-RT: Verkehrsunfälle, Wohnungseinbruch

Sonnenbühl (RT): Auf dem Dach gelandet

Am Freitagmittag hat sich auf der L 230 zwischen Genkingen und Gönningen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen ist. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer befuhr um 11.57 Uhr die Steige in Richtung Gönningen. Als er hier einen Gegenstand auf der Fahrbahn erkannte und diesem ausweichen wollte, fuhr er gegen den Bordstein und die dortige Böschung. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. An dem älteren Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Vorsorglich fuhren die Feuerwehr und der Rettungsdienst ebenfalls zur Unfallstelle. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Straße kurzseitig gesperrt werden Dabei kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Filderstadt (ES): In Wohnung eingebrochen (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.30 Uhr, ist ein Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung in Bernhausen eingedrungen. Der bislang unbekannte Täter hebelte eine Balkontüre an dem Mehrfamilienhaus in der Bruckenackerstraße auf und gelangte so ins Gebäude. In der Wohnung durchsuchte er mehrere Behältnisse. Vermutlich wurde jedoch nichts entwendet. Allerdings verursachte er einen Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/70913 um Zeugenhinweise.

Wernau (ES): Verkehrsunfallunfall mit vier Leichtverletzten

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der "Nordöstliche Randstraße" in Wernau gekommen. Ein 23-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem BMW von Plochingen kommend in Richtung Wernau unterwegs und kam auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Dabei geriet der Pkw auf die Gegenspur und kollidierte mit dem entgegenkommen VW Golf einer 50-Jährigen. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurden Teile der Fahrzeuge abgerissen und weggeschleudert. Die beiden Fahrzeuglenker wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Zwei Jugendliche, die im VW Golf saßen, mussten ebenfalls ärztlich behandelt werden und kamen vorsorglich in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 48 000 Euro, sie mussten jeweils abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn mehrmals kurzzeitig voll gesperrt. Dabei kam es zu keinen größeren Behinderungen.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Am Freitagabend ist es bei Kirchentellinsfurt zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Gegen 20.00 Uhr befuhr ein 39-jähriger VW-Fahrer aus Kirchentellinsfurt kommend die L 379 in Richtung Pfrondorf. Im weiteren Verlauf wollte er nach links auf die B 27 in Richtung Tübingen abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Pfrondorf entgegenkommenden 38-jährigen VW-Fahrer. Bei der Kollision wurde die 39-jährige Beifahrerin des aus Richtung Pfrondorf kommenden Fahrzeugs schwer verletzt. Sie musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 9 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

