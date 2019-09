Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Pkw-Brand

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeugbrand auf Bundesstraße

Am Donnerstagnachmittag hat ein Fahrzeugbrand auf der B 27 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich des Echterdinger-Ei sowie auf den Ausweichstrecken im Umland geführt. Kurz nach 17 Uhr bemerkten der 48-jährige Fahrer eines Renault Mégane und seine 52 Jahre alte Beifahrerin, die in Richtung Tübingen unterwegs waren, dass Rauch aus den Lüftungsschlitzen quoll. Auf Höhe der Ausfahrt Leinfelden-Echterdingen-Nord stellte der Fahrer den Wagen daraufhin auf dem Standstreifen ab. Wenig später stand der Pkw bereits in Vollbrand, weshalb die Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen voll gesperrt wurde. Auch der linke Fahrstreifen der Gegenrichtung musste gesperrt werden. Beides führte bis zirka 18.30 Uhr zu erheblichen Stauungen. Nach dem Ablöschen der Flammen durch die Feuerwehr wurde das total beschädigte Fahrzeug abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Wie stark der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen wurde, bedarf noch weiterer Überprüfungen. Die beiden Insassen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

