POL-GM: 231118-1251: Geld bei Einbruch erbeutet

Gummersbach (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dieringhausen haben Unbekannte am Donnerstagnachmittag (22. November) aufgebrochen. Zwischen 13.30 und 17.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstüre einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße. Sie durchsuchten die Wohnung und entkamen mit Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

