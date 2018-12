POL-PDKL: "Alkohol war im Spiel"

Einöllen (ots) -

Einen Atemalkoholwert von 1,99 Promille hat eine Polizeistreife bei einem Mann festgestellt, der kurz zuvor die Glasfüllung an einer Haustür einschlug. Mit einem Bekannten hatte der 36-jährige Mann eine Familie besucht und bei dieser Alkohol getrunken. In der Nacht zum Sonntag ist es dann um 3 Uhr zu Streitigkeiten gekommen, weshalb er aus dem Haus ging. Der Nachbar hörte etwas in seinem Hof und öffnete kurz die Haustür. Als er sie wieder geschlossen hatte, wurde sie von dem 36-Jährigen mit der Hand eingeschlagen. Die Verletzungen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Von der Polizei wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Da sich der alkoholisierte Mann anschließend ruhig verhielt konnte er bei seinen Gastgebern übernachten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell