POL-PDKL: Versuchter Wohnungseinbruch

Konken (ots) - Am Samstag, dem 08.12.2018, gegen 23.00 Uhr hörte ein Bewohner in der Albesser Straße merkwürdige Geräusche an seinem Haus und sah eine dunkel gekleidete Person mit einer Taschenlampe, die versuchte ein Fenster aufzuhebeln und danach schnell wegrannte. Der Geschädigte meldete den Vorfall erst am nächsten Tag der Polizei.

Vermutlich im selben Zeitraum wurde an einem Haus in der gleichen Straße ein Kellerfenster aufgehebelt. Die massive Tür zum Wohnbereich konnte nicht geöffnet werden, so daß auch hier nichts entwendet wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-9

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell