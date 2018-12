POL-PDKL: Auto landet auf dem Dach

Meisenheim (ots) -

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am gestrigen Nachmittag im Bereich der B 420 bei Meisenheim. Der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab wodurch sich das Auto überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurden beide Insassen verletzt. Der Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

