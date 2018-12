POL-PDKL: Zeuge ermöglicht Ermittlung eines Unfallflüchtigen

Lauterecken (ots) -

Ein Unfallzeuge hat am Donnerstagnachmittag seine Beobachtungen an die Polizei weitergegeben. Er war am Morgen hinter einem anderen Fahrzeug über die B420 durch Lauterecken in Richtung Kusel gefahren. In der Saarbrücker Straße touchierte der Vorausfahrende einen geparkten Wagen und fuhr ungebremst weiter. Die Angaben des Mannes korrespondierten mit den Feststellungen der Polizeibeamten an der Unfallstelle. Neben dem beschädigten Fahrzeug fand sich sogar der Außenspiegel des Unfallflüchtigen. Dieser wurde kurze Zeit später zu Hause aufgesucht und mit den Vorwürfen konfrontiert. Der Sohn des Fahrzeughalters räumte die Fahrzeugnutzung ein, gab allerdings an, den Anstoß nicht bemerkt zu haben. Er ging davon aus, dass der Spiegel ohne einen Kontakt mit etwas anderem abgefallen sei. "Glaubwürdig oder nicht, das Wichtigste ist, dass der Geschädigte nicht auf seinen Kosten sitzen bleibt", so Arno Heeling, der Leiter der Polizeiinspektion, der zudem den Zeugen für seinen - wenn auch später erfolgenden - Hinweis lobt.

