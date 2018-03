POL-PDKL: Sachbeschädigung an Pkw

Waldmohr (ots) - Die Geschädigte erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an ihrem Pkw. Bislang unbekannter Täter/-in stach in alle vier Reifen des Pkw. Der Tatort liegt in der Höcherstraße Waldmohr. Sollte hier jemand sachdienliche Hinweise geben können, bitte an die Polizei in Schönen-berg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de wenden.

