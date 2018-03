POL-PDKL: Vier Eier gestohlen und Ente geköpft

Eßweiler (Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein) (ots) - Der Polizei wird mitgeteilt, dass am heutigen Vormittag aus einem umzäunten Freigehege in der Hauptstraße eine Ente geköpft und eine entwendet wurde. Nach Angaben der Mitteilerin könnte es kein Fuchs gewesen sein, da ihre anderen Tiere (Hühner) nicht angegangen wurden. Des Weiteren wurden vier Eier entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter der Telefon-Nummer 06382-9110.

