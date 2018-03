POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Rammelsbach (ots) - Am 28.02.2018, gegen 07.15 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin die Kandelbrunnenstraße aus Richtung Haschbach kommend. In diesem Moment kam ihr an einer Engstelle ein PKW derart entgegen, dass sie nach rechts ausweichen musste und eine dort befindliche Hauswand streifte. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Fahrer soll es sich um eine weibliche Person in einem schwarzen Klein-PKW gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

