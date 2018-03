POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Dunzweiler (ots) - Am 28.02.2018, gegen 13.55 Uhr, befuhr ein Linienbus die Landesstraße 354 von Breitenbach kommend in Richtung Waldmohr. Kurz vor der Abzweigung Dunzweiler kam ihm ein PKW zu weit in seiner Fahrspur entgegen, so dass der Bus von dem Außenspiegel des PKWs an der linken Fahrzeugfront getroffen und beschädigt wurde. Anschließend setzte auch hier der PKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Plichten nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt auch hier die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

