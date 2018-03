POL-PDKL: A6/Ramstein-Miesenbach, Ladung zu breit und nicht gesichert

3 weitere Medieninhalte

Ramstein-Miesenbach (ots) - Am Donnerstag kontrollierten Beamte der Schwerverkehrsüberwachung auf dem Autohof Ramstein-Miesenbach an der A6 zwei auffällig beladene Sattelzüge aus Osteuropa. Die Ladung der Brummis, bestehend aus landwirtschaftlichen Maschinen und neuen Reifen, war nicht ordnungsgemäß gesichert und drückte erheblich gegen die seitlichen Planen der Sattelauflieger. Dadurch waren die Fahrzeuge zu breit sodass umfangreiche Umbaumaßnahmen an der Ladung erforderlich wurden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Neben Bußgeldverfahren wurden auch Verfahren der Vermögensabschöpfung gegen die Fahrzeughalter eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell