POL-PPKO: Koblenz: Trickbetrüger versuchen es immer wieder: "Falsche Polizeibeamte" kamen aber gestern nicht zum Zug

Richtig gehandelt haben alle Koblenzerinnen und Koblenzer, die am Mittwochabend ab 20.30 Uhr von angeblichen Polizeibeamten angerufen wurden und um ihr Erspartes gebracht werden sollten.

Insgesamt 65, meist ältere Personen ließen sich nicht auf die Forderungen der Betrüger ein, legten auf und verständigten die Koblenzer Polizei.

Erneut warnt die Polizei vor dieser Masche und gibt folgende Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie immer die Nummer selbst. - Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeiinspektion wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizei sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selbst wählen können.

