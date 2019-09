POL-RT: Hochzeit mit Polizei, Verfolgungsfahrt, Brand, Unfälle

Polizeipräsidium Reutlingen

Engstingen (RT): Mit Soft-Air-Waffe auf Fahrzeuge geschossen

Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Samstag gegen 18.15 Uhr in Kleinengstingen auf der Bernlocher Straße B313. Der Polizei wurde über Notruf mitgeteilt, dass zwei Kinder mit Waffen, augenscheinlich ähnlich einem Gewehr, auf einen Pkw geschossen hätten. Der 24-jährige Fahrzeuglenker eines Pkw Skoda befuhr zuvor die B313 in Kleinengstingen, als er die zwei schwarz gekleideten Kinder mit den Waffen am Straßenrand bemerkte, welche damit, im Vorbeifahren, auf seinen Pkw schossen. Nach einem Treffer an der Scheibe der Beifahrerseite hielt er seinen Pkw an, weshalb die beiden Jungs sogleich in die Eichhartstraße wegrannten. Vor Ort konnten an der genannten Stelle mehrere weiße Kugeln, welche als Munition für Soft-Air-Waffen Verwendung finden, aufgefunden werden. Eine Fahndung nach den beiden etwa 10-12-jährigen Kindern verlief ergebnislos. An einem vor Ort geparkten VW Multivan konnten ebenfalls Beschädigungen in Form von Eindellungen im Bereich der Beifahrerseite festgestellt werden. Ein Schaden beläuft sich bislang auf ca. 500 Euro. Bei den beiden Schützen handelte es sich um zwei Jungs, beide schwarz gekleidet, einer etwa 130 cm, der andere etwa 150 cm groß, beide zwischen 10-12 Jahre alt. Hinweise zu den Kindern bitte an das Polizeirevier Pfullingen unter der Tel. 07121 / 99180.

Lichtenstein (RT): Brand in Firma

Zu einem Brand an einer Maschine kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 7 Uhr in einer Firma in der Friedrich-List-Straße in Unterhausen. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage informierte die Feuerwehr und Rettungskräfte sowie die Polizei. Durch die Feuerwehr konnte der Brand an der Maschine gelöscht werden, der Schaden an dieser wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Als Ursache dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich ein technischer Fehler in Betracht kommen. Personen wurden nicht verletzt. Vor Ort waren die Feuerwehren Lichtenstein und Pfullingen mit 8 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften.

Metzingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

Am Samstagabend, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 20.45 Uhr, haben sich Einbrecher gewaltsam Zutritt über ein Terrassenfenster zu einem Wohnhaus in Metzingen in der Max-Eyth-Straße verschafft. Das komplette Gebäude wurde durchsucht und durchwühlt. Letzten Endes erbeuteten sie einen Tresor, welchen sie mitsamt Inhalt mitnahmen. Spezialisten der Kriminalpolizei wurden mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt.

Esslingen (ES): Hochzeit mit der Polizei

Am Samstag gegen 16 Uhr ging in der Notrufzentrale der Polizei der Anruf einer Dame ein, die mitteilte, dass bei der kirchlichen Trauung die Braut zusammengebrochen und bewusstlos sei. Zusammen mit dem Rettungsdienst und einem Notarzt rückte auch eine Streife der Polizeireviers Esslingen zur Kirche in Esslingen aus. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass die Braut bereits wieder wohlauf war und vermutlich ihr kurzzeitiger Zustand der Aufregung geschuldet war. Die Rettungskräfte und die Polizeibeamten, die rechtzeitig zum "Ja-Wort" die Kirche betraten, konnten die Braut direkt in den Bund der Ehe entlassen.

Esslingen (ES): Vor der Polizei geflüchtet

Zu einer kurzen Verfolgungsfahrt mit der Polizei kam es am Samstagnachmittag kurz vor 14 Uhr im Stadtteil Berkheim. Eine Streife des Polizeireviers Esslingen wollte einen Smart-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen, als dieser dann beschleunigte und vor der Polizei flüchtete. Bei der anschließenden Verfolgung durch Berkheim beschädigte er einen VW Polo und einen abgestellten LKW-Anhänger. Im Bereich des Oberwiesenweges verlies der Tatverdächtige dann das Auto und lies dieses ungesichert zurück, woraufhin der Smart rückwärts rollte und gegen einen heranfahrenden Streifenwagen stieß. Bei der anschließenden Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeuglenker wurden mehrere Streifen und auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Der Smart wurde sichergestellt und die Ermittlungen zu dem weiterhin flüchtigen Fahrzeuglenker dauern noch an.

Kirchheim unter Teck-Nabern (ES): Familienstreit eskaliert

Drei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Familienstreites in Nabern, der sich am Samstagnachmittag gegen 13:10 Uhr ereignet hat. Zwischen den geschiedenen Eheleuten im Alter von 51 und 47 Jahren kam es bezüglich des Hausrates zunächst zu einem verbalen Streit. Im Laufe des Streites kamen die Eltern der Ehefrau hinzu, worauf der Streit eskalierte. Es wird bislang davon ausgegangen, dass diese zu dritt auf den Ehemann losgingen. Dieser flüchtete sich in sein vor dem Haus abgestelltes Auto. Als der 51-jährige mit dem Auto zurücksetzen wollte, wurden die vorderen Türen durch die Beteiligten geöffnet und versucht ins Fahrzeug zu greifen. Durch die geöffneten Türen wurden die Schwiegereltern und die Ehefrau umgestoßen. Die Schwiegermutter wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Als Nachbarn hinzukamen beruhigte sich die Situation wieder. Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen haben die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Esslingen (ES): Alkoholisiert die Vorfahrt nicht beachtet

Hoher Blechschaden und zwei leicht verletzte Personen waren die Folge eines Verkehrsunfalles an der Einmündung Weilstraße/Champagnestraße am späten Samstagabend.Ein 50-jähriger BMW-Lenker wollte gegen 23.20 Uhr von der Weilstraße, aus Richtung Pliensauvorstadt kommend, nach links in die Champagnestraße abbiegen. Nachdem er kurz an der dortigen Stopp-Stelle anhielt, die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb, fuhr er nach links in die Champagnestraße ein und übersah dabei einen von links aus Richtung Ostfildern kommenden, bevorrechtigten Pkw Daewoo, worauf es zu einer heftigen Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro. Der 37-jährige Lenker des Daewoo, sowie der 50-jährige Unfallverusacher wurden hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vorsorglich in örtliche Kliniken verbracht. Der Grund des Unfalles stellte sich schnell heraus. Ein Atemalkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen stattlichen Wert von über 2 Promille. Die anschließende Blutentnahme erfolgte in der Klinik. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Tübingen (TÜ): Bedrohung vor Gaststätte

Mit einem Messer wurde ein Sicherheitsmitarbeiter einer Gaststätte in der Mühlstraße am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr bedroht. Ein 21-jähriger Syrer begehrte Einlass in eine Gaststätte. Der 29-jährige Türsteher kannte jedoch den Unruhestifter noch von einer Bedrohung vom Vorabend, woraufhin dem 21-jährigen der Einlass verwehrt wurde. Dieser zückte daraufhin ein Messer und machte Stichbewegungen in Richtung des Türstehers ohne ihn zu treffen Eine zufällig vorbeifahrende Streife des Polizeireviers Tübingen erkannte die Situation und wollte eingreifen, als der 21-jährige flüchtete. Nach einer Verfolgung zu Fußkonnten die Beamten den Flüchtigen im Alten botanischen Garten festnehmen. Gegen seine Festnahme wehrte sich der 21-jährige so heftig, dass dieser gefesselt werden musste. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

