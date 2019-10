Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Hundebiss Zeugen gesucht!

Lauterecken (ots)

Am Donnerstagabend ist ein Jogger von einem Hund leicht in die Wade gebissen worden. Die verantwortliche Tierhalterin führte den Vierbeiner ohne Leine. Der Bitte den Hund anzuleinen kam die Unbekannte nicht nach. Dies veranlasste den Anzeigeerstatter dazu die Polizei in Kenntnis zu setzen. Im vorliegenden Fall wurde Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach der lebenserfahrenen weiblichen Hundeführerin. Diese soll in Begleitung einer älteren Dame gewesen sein. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt in der Bahnhofstraße in Lauterecken machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu wenden.

