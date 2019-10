Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zigarettenautomat aufgebrochen

Odenbach (ots)

Bargeld und Zigaretten sind in der Nacht zum Montag aus einem Automaten in der Hauptstraße gestohlen worden. Der Täter hatte den Zigarettenautomaten aufgebrochen und leergeräumt. Ein Zeuge konnte die Zeit auf etwa 02:00 Uhr konkretisieren, hat aber leider keine Feststellungen zu dem Aufbrecher gemacht. Die Polizei in Lauterecken hofft, dass jemand dem verursachten Lärm durch einen Blick durchs Fenster auf den Grund ging oder im Vorbeifahren ein Fahrzeug oder eine Person gesehen wurde. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

