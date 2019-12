Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Hückelhoven-Millich (ots)

Am Donnerstag (12. Dezember) ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf der Kobbenthaler Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Pkw Fahrerin und einem Motorradfahrer. Eine 36-jährige Frau aus Wassenberg fuhr mit ihrem Pkw VW auf der Kobbenthaler Straße in Fahrtrichtung Gronewaldstraße. An einer Fahrbahnverengung für den Gegenverkehr bemerkte sie einen Motorradfahrer, der aus der Straße Feldweide nach rechts auf die Kobbenthaler Straße abgebogen war und ihr nun entgegenkam. Er hielt an der Verengung zunächst an, so dass die Frau ihre Fahrt fortsetzte und in die Engstelle einfuhr. Der Zweirad-Fahrer fuhr jedoch in diesem Moment ebenfalls an. Daraufhin lenkte die Pkw Fahrerin ganz nach rechts, um einen Unfall zu verhindern und stieß dabei gegen den Bordstein. Aufgrund dessen bremste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der Motorradfahrer fuhr an ihrem Fahrzeug vorbei und stieß dabei gegen den Pkw. Als sie die Tür öffnete, hielt der Fahrer kurz an, öffnete sein Visier und beleidigte die Frau. Dann fuhr er weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Motorradfahrer war zirka 45 Jahre alt, leicht korpulent, trug dunkle Motorradbekleidung, einen neongelben Vollvisierhelm, war Brillenträger und sprach Hochdeutsch ohne Akzent. Sein Motorrad war dunkel und mit Transportkoffer ausgestattet. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Fahrers geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell