Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Friseurgeschäft

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Zwischen 19.30 Uhr am Dienstag (17. Dezember) und 7.50 Uhr am Mittwoch (18. Dezember) drangen unbekannte Täter in ein Friseurgeschäft an der Breite Straße ein. Sie durchsuchten diverse Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob sie auch etwas entwendeten.

Im etwa gleichen Zeitraum, zwischen 19 Uhr am Abend und 9 Uhr am Morgen, versuchten unbekannte Täter auch in ein Geschäft auf der Kaphofstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht.

