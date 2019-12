Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hauswirtschaftsräume in Fitnessstudio aufgebrochen

Hückelhoven (ots)

In einem Fitnessstudio an der Hilfarther Straße brachen unbekannte Täter zwischen dem 12. Dezember (Donnerstag), 15.30 Uhr, und dem 17. Dezember (Dienstag), 14.15 Uhr, in zwei Hauswirtschaftsräume ein. Außerdem machten sich die Täter offenbar an zwei PCs zu schaffen. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

