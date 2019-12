Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Automat auf Firmengelände aufgebrochen

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Auf einem Firmengelände an der Kofferer Straße öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Lebensmittelautomaten und entwendeten daraus Geld sowie Lebensmittel. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr am Dienstag, 17. Dezember und 4 Uhr am Mittwoch, 18. Dezember.

