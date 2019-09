Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochwertiges E-Bike entwendet

Enger (ots)

(mas) Heute (07.09.2019), zwischen 12.55 und 13.00 Uhr, wurde aus einer Garage in der Kampstraße in Enger ein hochwertiges E-Bike entwendet. Bei dem entwendeten E-Bike handelt es sich um ein E-Bike des Herstellers KALKHOFF. Die Farbe ist schwarz. Des Weiteren befand sich an dem E-Bike ein Einkaufswagen mit einem schwarzen Fahrradhelm. Hinweise auf den bzw. die zur Zeit noch unbekannten Täter werden unter der Telefonnummer 05221-888-0 entgegen genommen.

