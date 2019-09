Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndungsrücknahme - 13-jährige wohlbehalten angetroffen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Die Fahndung zur Suche nach der 13-jährigen Valentina wird zurück genommen. Das junge Mädchen hat sich gestern am späten Nachmittag wohlbehalten bei einer Jugendschutzstelle gemeldet. Anschließend erfolgten eine polizeiliche Überprüfung und die Benachrichtigung der Angehörigen. Die umfangreichen Ermittlungen hatten nach dem Fahndungsaufruf zu verschiedenen Ansätzen geführt. Erst am Anfang dieser Woche konnten Zusammenhänge zu beteiligten Erwachsenen als Bezugspersonen geklärt werden. Eine strafrechtliche Aufarbeitung des Verfahrens dauert an. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung, die am Ende durch verschiedene Hinweise nach Vernehmungen die Polizei zu der gesuchten 13-jährigen geführt haben.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um) Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell