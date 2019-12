Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz (ots)

Aus einem Kastenwagen, der an der Xantener Allee stand, entwendeten unbekannte Täter zwischen Montag (16. Dezember) 21 Uhr und Dienstag (17. Dezember) 10 Uhr, diverse Werkzeuge.

An der Walbecker Straße stahlen unbekannte Täter eine Geldbörse inklusive Dokumenten aus einem Pkw, dessen Scheibe sie zuvor einschlugen. Dies geschah zwischen 19.30 Uhr am Montag (16. Dezember) und 7 Uhr am Dienstag (17. Dezember).

Zwischen 20.20 Uhr am Montag (16. Dezember) und 6.50 Uhr am Dienstag (17. Dezember) entwendeten unbekannte Täter außerdem einen Rucksack mit Bekleidung sowie einen Einkaufsgutschein aus einem Pkw, der an der Charles-de-Gaulle-Straße parkte.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell