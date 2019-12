Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung aus dem Bereich Wilhelmshaven Zeitraum: 27.12.2019 - 29.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 27.12.2019

Elektrisch angetriebenes Longboard gestoppt

Varel- Ein elektrisch angetriebenes Longboard wurde am Freitag, gegen 12:55 Uhr, an der Dangaster Straße gestoppt. Der 21-jährige Fahrer war dem Polizisten aufgefallen, weil er mit zügiger Geschwindigkeit, ohne dabei antreten zu müssen, im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann das handelsübliche Board mit einem fernbedienbaren Elektromotor nachgerüstet und es so, ohne sich dessen bewusst zu sein, zu einem versicherungspflichtigen Kraftfahrzeug gemacht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Samstag, 28.12.2019

Verkehrsunfall mit Hund - Polizei sucht Hundehalter

Bockhorn- Am Samstag, 28.12.2019, gegen 00:50 Uhr, ereignete sich auf der Steinhauser Straße (L 816), auf der Strecke zwischen den Einmündungen Am Dachsbau und Weißenmoorstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Hund verletzt wurde. Ein Taxifahrer, der in Richtung Bockhorn fuhr, kollidierte am Unfallort mit dem frei über die Straße laufenden Hund. Das Tier, ein Mischlingshund mit bräunlichem Fell und einer Schulterhöhe von ca. 60 cm, wurde dabei leicht verletzt. Der bislang unbekannte Hundehalter oder Personen die Angaben zur Herkunft des Tieres machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Varel (Tel.: 04451-9230) zu melden.

