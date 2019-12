Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 54 - Jähriger aus Jever verletzt zwei Frauen, denen eine couragierte Zeugin zur Hilfe eilte - Polizei stellte den Mann im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen

Jever (ots)

Am späten Heiligen Abend, 24.12.2019, gingen gegen 23:45 Uhr eine Mutter mit ihrer Tochter (54 und 22 Jahre) mit deren Hund am Elisabethufer, spazieren.

Als beiden eine männliche Person entgegenkam, wechselten beide die Straßenseite. Der Unbekannte wechselte ebenfalls die Seite und kam auf die beiden Frauen zu.

Aus bislang unbekannten Gründen schrie der Mann die beiden Frauen an, wurde aggressiver und schlug zunächst der 54-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Danach wandte sich der Mann der Tochter zu und schlug dieser ebenfalls mehrfach ins Gesicht.

Die zwischenzeitlichen Hilferufe der beiden Frauen hörte eine 39-Jährige Spaziergängerin, die mit ihren Hunden unterwegs war. Sofort rannte die 39-Jährige in Richtung der beiden Frauen, um Hilfe zu leisten, woraufhin der Täter in Richtung Kirchplatz flüchtete.

Die Zeugin alarmierte die Polizei, die aufgrund der guten Personenbeschreibung den Mann im Rahmen ihrer sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen an der Einmündung Mühlenstraße/Anton-Günther Straße kurze Zeit später stellen konnte.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 54-Jährigen aus Jever, bei dem der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 1,79 Promille ergab.

Durch den Angriff wurden beide Frauen verletzt. Die 22-Jährige erlitt Verletzungen an Auge und Nase, so dass sie mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

Die Polizei lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten der 39-jährigen Spaziergängerin, die den Frauen zu Hilfe eilte: "Die Zeugin hörte Hilfe, schritt sofort ein und alarmierte umgehend die Polizei" betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Durch ihr sofortiges Handeln konnten wir umgehend unsere Maßnahmen einleiten und den Mann fassen - das ist Zivilcourage, wie wir sie uns wünschen!"

Der 54-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Verhinderungsgewahrsam genommen, außerdem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

