Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gemeinschaftliche Körperverletzung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagnachmittag, 29.12.2019, gerieten vor einer Gaststätte in der Mitscherlichstraße aneinander. Diese Auseinandersetzung endete damit, dass eine Person einen 29-Jährigen in den 'Schwitzkasten' nahm, während sein Begleiter dem 29-Jährigen ins Gesicht schlug.

Gegen die 29-und 40-jährigen Männer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung ein.

