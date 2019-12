POL-WHV: Presse Polizeikommissariat Varel vom 31.12.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Zetel/Neuenburg

In der Nacht von Montag, 18:45 Uhr, auf Dienstag, 01:00 Uhr, wurde das Sicherungsgitter vom Fenster einer Bäckerei in der Ladestraße mit brachialer Gewalt abgerissen. Das dahinter liegende Fenster wurde eingeschlagen. Zu einem Diebstahl kam es jedoch nicht. Vermutlich wurden der oder die Täter bei der Tat gestört. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, 04451/923115, in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bockhorn

Am Dienstag, gegen 02:40 Uhr, wurde ein 30-jähriger Führer eines Kleinkraftrades in Bockhorn einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Zudem wurden diverse Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

