Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw und Carport in Vollbrand - Dach vom Haus ebenfalls betroffen

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Am 31.12.2019, um 15.00 Uhr, wurde der Brand eines Carportes in der Tannostraße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei stand der untergestellte Pkw sowie das Carport bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses über. Die vier Bewohner des Wohnhaues (34, 36, 4 und 1 Jahr(e) alt) blieben unverletzt und kamen vorsorglich ins Klinikum nach Wilhelmshaven. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Schortens, Sillenstede und Accum wurden alarmiert. Unterstützend aus Jever kam die Drehleiter hinzu. Zur Brandursache und Schadenhöhe können bislang keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell