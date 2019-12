Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Auto beschädigt

Freiburg (ots)

Nicht zum ersten Mal wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem geparkten Auto in der Erwin-Sick-Straße angezeigt. Wie es aussieht, hat wohl ein Unberechtigter an einem geparkten Ford den rechten Außenspiegel von der Gehwegseite her nicht ordnungsgemäß umgeklappt und diesen dabei beschädigt. Tatzeit dürfte die Nacht auf Samstag oder der Samstagvormittag gewesen sein. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

