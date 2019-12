Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Warmbach: Diebstahl aus Umkleiden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Während eines Fußballtrainings in der Halle der Hans-Thoma-Schule, Eichbergstraße, wurden am Freitag, 29.11.19, zwischen 19 und 20.45 Uhr, drei Geldbeutel entwendet. Die Geldbeutel befanden sich in der Umkleidekabine. Zwei der drei Geldbörsen konnten später bei der Schule ohne Inhalt gefunden werden. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen, denen im Bereich der Schule verdächtige Personen aufgefallen waren.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell