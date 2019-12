Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall mit 5000 Euro Sachschaden - Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.11.19, zwischen 16.15 und 19.15 Uhr, wurde ein geparkter Audi in der Brunnenstraße bei einem Unfall erheblich beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Audi gefahren. Dieser wurde hierbei an der Front erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

