POL-ME: 23-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt - Langenfeld - 1911035

In der Nacht zu Samstag (9. November 2019) hat ein bislang unbekannter Mann auf der Arnold-Höveler-Straße in Langenfeld-Immigrath einen 23-jährigen Langenfelder mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Nach Angaben des 23-Jährigen hatte dieser gegen 0:15 Uhr bei einer Bank auf der Hardt Geld abgehoben und war dann mit seinem Auto zu einem Parkplatz eines großen Baumarkts an der Arnold-Höveler-Straße gefahren. Dort stieg der 23-Jährige aus seinem Auto, um von dem Parkplatz aus zu Fuß zu einer nahe gelegenen Diskothek zu gehen, als sich ihm plötzlich ein mit einem Tuch maskierter Mann in den Weg stellte.

Laut des 23-Jährigen zückte dieser Mann ein Messer und forderte ihn auf, ihm sein Geld auszuhändigen. Der Langenfelder kam der Forderung nach und überreichte dem Täter neben seinem Portmonee auch noch seine Jacke. Anschließend flüchtete der Unbekannte fußläufig über die Kronprinzstraße und dann stadteinwärts in Richtung Innenstadt.

Der Langenfelder wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt. Kurz nach dem Überfall alarmierte er die Polizei, welche umgehend nach dem flüchtigen Täter fahndete. Im Umfeld des Tatorts konnten die Beamten jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen, weshalb sich die ermittelnden Kriminalbeamten an die Öffentlichkeit wenden und Zeugen suchen.

Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 25 bis 35 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß - 85 bis 100 Kilo schwer - "normale Statur" - sprach Deutsch mit ausländischem Akzent - hatte ein schwarzes Tuch um Mund und Nase gebunden - trug eine schwarze Kappe sowie dunkle Kleidung

Die Polizei fragt: Wer hat zum angegebenen Tatzeitraum etwas Verdächtiges in der Nähe des Parkplatzes an dem Baumarkt beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

