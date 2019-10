Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Grundstücksmauer

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Borsum (Sti). In dem Zeitraum vom 17.10.2019, 23.00 Uhr bis zum 18.10.2019, 07.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter eine Grundstückmauer in der Naumburger Straße in Borsum beschädigt. Die Steinmauer wurde auf einer Länge von knapp neun Metern beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, zu melden.

