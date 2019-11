Polizei Mettmann

POL-ME: Containerbrand an Bushaltestelle - Velbert - 1911034

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag (09. November 2019) sind Feuerwehr und Polizei zu einem Containerbrand an der Hauptstraße in Velbert gerufen worden. Gegen 06 Uhr stieg, an der dortigen Bushaltestelle "Feldstraße", Rauch aus einem Altpapiercontainer.

Die Velberter Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und verhinderte eine mögliche Ausbreitung. Nach aktuellem Stand erster polizeilicher Ermittlungen, ist die Ursache des Brandes noch unklar.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, oder Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zum Feuer stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell