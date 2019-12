Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in einer Lagerhalle

Freiburg (ots)

Bad Krozingen, OT Hausen

Am Samstag, 30.11.2019, gegen 22.20 Uhr, bemerkten Nachbarn den Brand in einer Lagerhalle Im Kleinfeld. Die Feuerwehr Bad Krozingen konnte mit Unterstützung der Feuerwehr Hartheim verhindern, dass sich der Brand außerhalb der Halle ausbreitete. Der Schaden innerhalb der Halle, an Inventar und einem Anhänger, bewegt sich schätzungsweise im niederen sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache ist bislang unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, allerdings scheint eine technische Ursache nicht ausgeschlossen.

