Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Unfall auf Supermarkt-Parkplatz von Zeugin beobachtet

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst im Nachhinein mitgeteilt wurde, stellte eine Autofahrerin ihren schwarzen Opel Astra am Mittwoch, gegen 13 Uhr, auf dem Rewe-Parkplatz an der Schwarzwaldstraße für die Dauer ihres Einkaufs ab. Als sie 15 Minuten später wieder an ihr Auto kam, musste sie feststellen, dass ihr in der Zwischenzeit wohl ein anderes Auto beim Rangieren gegen das Auto gefahren war und einen Sachschaden verursacht hat. Glücklicherweise wurde dies von einer Zeugin beobachtet. Diese teilte ihre Beobachtungen auch der Geschädigten mit. Allerdings tauschte man keine Personalien aus, weshalb die Polizei nun insgesamt zu Hinweisen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall aufruft, jedoch insbesondere die Zeugin bittet, sich erneut zu melden. Im Idealfall direkt bei der Polizei. Telefon: 07666/9383-0.

RWK/rb

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell